Kedili Tekke'de "sosyal mesafeli ve maskeli" kitap okuma dönemi Bursa'da, Osmangazi Belediyesi tarafından aslına uygun inşa edilen "Kedili Tekke"de sosyal mesafeli kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Bursa'da, Osmangazi Belediyesi tarafından aslına uygun inşa edilen "Kedili Tekke"de sosyal mesafeli kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı.

Muradiye Mahallesi'nde 16'ncı yüzyılda Şeyh Ahmet tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesinden dolayı "Kedili Tekke" adıyla anılan tarihi binada, sosyal mesafeli ve maskeli kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu etkinlikte, kitap okuyanlara çay, kahve ve kek ikram edildi.

Kaynak: AA