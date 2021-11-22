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Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı Sahiplerinin tabutunun yanından ayrılmayan kediler, görenleri şaşırttı Kastamonu'nun Daday ilçesinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki hayvanseverin, küçükken sahiplendiği "Duman" ve "Pamuk" isimli kedileri, tabutunun başından bir an...

KASTAMONU (İHA) - Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı

Sahiplerinin tabutunun yanından ayrılmayan kediler, görenleri şaşırttı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki hayvanseverin, küçükken sahiplendiği "Duman" ve "Pamuk" isimli kedileri, tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Tabutun yanındaki kedileri gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 84 yaşındaki hayvansever Nezihe Hekimoğlu, hayatını kaybetti. Hekimoğlu'nun cenazesi, evinden helallik alınması sonrası Daday Merkez Kolukaraoğlu Camisine getirildi. Burada kılınan cenaze namazı sonrası Nezihe Hekimoğlu'nun cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kedileri tabutunun başından ayrılmadı

Hekimoğlu'nun cenaze namazının kılınmak istendiği sırada ise ilginç bir olay yaşandı. Hekimoğlu'nun beslediği kedileri "Duman" ve "Pamuk", cenaze namazı sırasında tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Hekimoğlu'nun yavruyken sahiplendiği kedilerinin, tabutunun başından ayrılmadığını gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı

Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı

Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı

Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı

Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı

Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı

Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Son Dakika Haberleri

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