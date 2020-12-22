Kedilerin 'drone' a saldırısı renkli görüntülere sahne oldu
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Kedilerin 'drone' a saldırısı renkli görüntülere sahne oldu

22.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:35

Pendik'te meraklı bir grup kedinin havada uçuş yapmak için hazırlık yapan 'drone' a saldırması gülümsetti.

Pendik'te meraklı bir grup kedinin havada uçuş yapmak için hazırlık yapan 'drone' a saldırması gülümsetti. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Pendik Sahilde haber yapmak için görüntü almaya çalışan İHA muhabirinin uçuş hazırlığı yapan drone'una bir grup kedi yaklaşarak saldırmaya başladı. Patileriyle 'drone' a vuran kedi, pervanelerin dönmesiyle 'drone' u oyuncak zannetti. Meraklı kedinin 'drone' a saldırısı renkli görüntüler oluştu. Drone'u kovalayan kedi izleyenleri gülümsetti. - İSTANBUL

Kedilerin 'drone' a saldırısı renkli görüntülere sahne oldu
Kedilerin 'drone' a saldırısı renkli görüntülere sahne oldu
Kedilerin 'drone' a saldırısı renkli görüntülere sahne oldu
Kedilerin 'drone' a saldırısı renkli görüntülere sahne oldu
Kedilerin 'drone' a saldırısı renkli görüntülere sahne oldu
Kedilerin 'drone' a saldırısı renkli görüntülere sahne oldu
Kedilerin 'drone' a saldırısı renkli görüntülere sahne oldu
Kedilerin 'drone' a saldırısı renkli görüntülere sahne oldu
Kedilerin 'drone' a saldırısı renkli görüntülere sahne oldu
Kedilerin 'drone' a saldırısı renkli görüntülere sahne oldu
Kedilerin 'drone' a saldırısı renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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