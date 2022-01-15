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Kedilerin drone ile imtihanı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Kedilerin drone ile imtihanı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir haber çalışması için havalanan drone'un peşine düşen kedilerin o anları tebessüm ettirdi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Kedilerin drone ile imtihanı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir haber çalışması için havalanan drone'un peşine düşen kedilerin o anları tebessüm ettirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde bir haber çalışması için havalanan drone'u fark eden bir grup meraklı kedi, drone'un peşine düştü. Limanın üzerinde bir süre çekim yapan drone'un ardından gezinen kediler, drone'u yakalamak için yarışa girdi. Drone kamerasına yansıyan sevimli kedilerin o anları eğlenceli görüntülere sahne oldu. Drone'u yakalamayacaklarını anlayan kediler daha sonra bir köşeye çekilerek, cihazın yere inmesini bekledi.

Kapatılan cihazın pervanelerini çevirmeye çalıştılar

4 koldan uçan cihazın peşinde düşerek, drone'un yere indiğini fark eden bütün kediler o alana yönelerek meraklı bakışlarla cihazı inceledi. Cihazın durgun vaziyette olduğunu anlayan kediler, zaman zaman cihazın pervanelerine vurarak çevirmeye çalışması çevrede bulunan vatandaşlara tebessüm ettirdi. Sevimli kedilerin yere inen drone cihazı ile imtihanı ise başka kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Daha önce martı ve farelerin peşine düşen kediler bu seferde drone'un peşine düştü

Limanda kedilerin eğlenceli anlarını izleyen vatandaşlardan Mehmet Faruk Fırat, "Normal hayatta fare ve martı kovalayan kediler, drone'u görünce ne zannetti bilmiyorum ama eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Martı falan zannedip öyle hareket falan yapmaları daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım ilgimi çok çekti" diye konuştu.

Kedilerin drone ile imtihanı

Kedilerin drone ile imtihanı

Kedilerin drone ile imtihanı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
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Kedilerin drone ile imtihanı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir haber çalışması için havalanan drone'un peşine düşen kedilerin o anları tebessüm ettirdi.

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