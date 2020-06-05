'Kedilerin Dedesi' yasağın ardından hem kedilerine hem işine kavuştu
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'Kedilerin Dedesi' yasağın ardından hem kedilerine hem işine kavuştu

Samsun'da bir caminin altındaki çarşıda terzilik yapan ve sokak kedilerine bakan 74 yaşındaki Mahmut Memişoğlu, 65 yaş üstü çalışanların sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından hem 57 yıldır ilk kez ayrı kaldığı işine hem de baktığı onlarca sokak kedisine kavuştu.

'Kedilerin Dedesi' yasağın ardından hem kedilerine hem işine kavuştu
05.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:00

Samsun'da bir caminin altındaki çarşıda terzilik yapan ve sokak kedilerine bakan 74 yaşındaki Mahmut Memişoğlu, 65 yaş üstü çalışanların sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından hem 57 yıldır ilk kez ayrı kaldığı işine hem de baktığı onlarca sokak kedisine kavuştu.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Site Camisi altında terzilik yapan Mahmut Memişoğlu, "Kedilerin Dedesi" olarak biliniyor. Kedilerin yiyeceklerini saklamak için dükkanına buz dolabı dahi koyan hayvansever Memişoğlu, 2 ayı aşkın süredir korona virüsü nedeniyle ilerlemiş yaşından dolayı işine gidemiyordu. İş yeri civarında bulunan sokak kedilerinden de ayrı kalan Memişoğlu, kedilerin mağduriyet yaşamaması için çevredeki esnaflara para vererek, onların aç kalmamasını sağladı.

57 yıllık çalışma hayatının ardından korona virüsü nedeniyle ilk kez işinden ayrı kaldığının altını çizen Mahmut Memişoğlu, "74 yaşındayım. 1963'ten beri terzilik yapıyorum. Korona virüsü nedeniyle 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirilmeden önce 57 yıldır her gün işimin başındaydım. Korona yüzünden 2 ayı aşkın bir süre işimden uzak kaldım. Yasağın kalkmasıyla işimize geldik. Bundan önce 2 gün tatil yaptığımı bile bilmiyorum. Şu anda tekrardan işe gelmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

"Sokağa çıkamadığım için esnafa para verip sokak kedilerine mama aldırdım"

Sokağa çıkma yasağından dolayı kedilerin mağdur kalmaması için çevre esnafına maddi yardımda bulunarak kedilere mama aldırdığını ifade eden Kedilerin Dedesi, "Dükkanımdaki ve çevremdeki kedilerin bakımını gönüllü olarak yapıyorum. Virüs nedeniyle sokağa çıkma yasaklarında bir esnaf arkadaşa para verdim. O da kedilere mama alıp, yemlerini benim yerime verdi. Sadece Site Camii etrafında değil, birçok yerde sokak kedilerine bakıyorum. Başka taraflardaki kediler için de orada bulunan kişiler para verip, onlara mama vermelerini sağladım. Sokağa çıkmasam bile kedilerin mağduriyet yaşamasını istemedim" diye konuştu.

"Kediler beni unutur sandım, görünce üstüme atladılar"

Uzun bir süre ayrı kaldıktan sonra bile kedilerin kendisini unutmadığını belirten Memişoğlu, şunları söyledi:

"Kediler beni ilk gördüğünde çok sevindiler. Gelip bana sürtündüler. Dükkanım içerisinde bile birçok kedi dolaşıyor. Uzun zaman sokağa çıkamadım. Beni unutmuşlardır zannettim. 3 aya yakın bir zaman geçmesine rağmen beni unutmamışlar. Daha önceden kedileri çağırdığımda 20-30 kedi peşimden gelirdi. 1 sene önce kedilerin birçoğu telef oldu. 23 tanesinin zehirlendiğini düşünüyorum. Peş peşe sabahları sekizer, yedişer, beşer ve üçer tane kedinin öldüğünü gördüm. Kediler birden ölmez. Hastalanır öyle ölür. Önceki yıllarda yaralı bir kediyi tedavi ettirmiştim. Ona bakınca aramızda bir bağ oldu ve ben de kedilere yardım etmeye başladım. Böyle olunca birçok kedi dükkanımın önüne geldi ve onlara bakmaya başladım. İmkanlarım dahilinde sokak kedilerine bakmaya çalışıyorum."

Kedilerin Dedesi Mahmut Memişoğlu, yavru ve yetişkin onlarca kediyi normalleşme sürecinin ardından işinin başına dönmesiyle kendi elleriyle beslemeye devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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