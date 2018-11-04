Kedilerin Dedesi"Nin 12 Kedisi Bir Hafta İçerisinde Telef Oldu

Samsun'da bir caminin dükkan katında terzilik yapan ve sokak kedilerine bakan 70 yaşındaki Mahmut Memişoğlu, 12 kedisinin bir hafta içerisinde telef olduğunu söyledi.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Site Camisi altında terzilik yapan Memişoğlu, "Kedilerin Dedesi" olarak biliniyor. Kedilerin yiyeceklerini saklamak için dükkanına buz dolabı dahi koyan hayvansever Memişoğlu, son günlerde hüzünlü bir olay yaşadı. 12 kedisinin belli olmayan nedenlerden dolayı bir hafta içerisinde telef olduğunu belirten Memişoğlu, bu durumun aydınlatılmasını istiyor. 60 tane kediye baktığını ifade eden Memişoğlu, bu kedilerden geriye 30 tane kaldığını söyledi.

Kedilerinin nasıl öldüğünün araştırılmasını isteyen Memişoğlu, "7 tane bir günde, 5 tane bir günde olmak üzere toplam 12 kedi bir haftada telef oldu. Bunun sebebinin araştırılması lazım. 55-60 tane kedim vardı. Şimdi 30 kediyi geçmez. Kediler sevimli hayvanlar. Kimseye zararları olmaz" dedi.

Kedilerin her türlü bakımıyla ilgilenen Memişoğlu, gözünde sorun olan bir kediyi ise kendi imkanları ile ameliyat ettirmişti. - SAMSUN