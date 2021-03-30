KOCAELİ Kedilerinin doğum gününü kutladılar
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KOCAELİ Kedilerinin doğum gününü kutladılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kedilerinin doğum gününü kutladılarKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Cevdet Elipek(41), kızlarının isteği üzerine evde baktıkları 'Pişano' isimli kedileri için doğum günü partisi düzenledi.

1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı
1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı

Kedilerinin doğum gününü kutladılar

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Cevdet Elipek(41), kızlarının isteği üzerine evde baktıkları 'Pişano' isimli kedileri için doğum günü partisi düzenledi.

Dilovası Orhangazi Mahallesi'nde yaşayan Cevdet Elipek, eşi ve 3 kızı ile birlikte evde baktıkları 'Pişano' isimli kedileri için doğum günü partisi düzenledi. Geçen 27 Mart'ta 7 yaşına basan Pişano için sucuk, göğüs eti ve sosisten oluşan doğum günü menüsü hazırlayan Elipek ailesi, balonlar ve çeşitli süslemeler ile evlerini de doğum gününe özel süsledi. Bir tepsi üzerinde Pişano'ya özel sunum yapan aile, kedi yemekleri yediği sırada doğum gününü kutlayarak eğlendi. Ailecek yaptıkları doğum gününü anlatan Cevdet Elipek, Bu çocuklarımın fikriydi. 'İnsanlara doğum günü yapılıyor. Biz de kediye yapalım' dediler. Biz de hep birlikte bu kararı aldık. 6-7 aydır onun doğum gününü bekliyoruz. 27 Mart 2014'te doğmuştu Pişano. Evde baktığımız bir kedimiz var. Ayrıca Tavşancıl sahilindeki sokak kedilerine de bakıyorum. Maddi imkanlarım el verdiğince onlara destek vermeye çalışıyorum. Pişano'nun özel yemekleri var. Her yemeği yemez. Bir göğüs etini kızartmadan yemez. Kızarttıktan sonra üstüne pul biber dökmezseniz, yine yemez. Yumurtanın içini çok sever, dışını sevmez. Onu ayrıca veriyoruz. Gece uyuduktan sonra sabah 05.00'da dışarı çıkar. Saat 10.00'da geri gelip kahvaltısını yapar. Benim 3 tane çocuğum var. Onlar çok seviyor Pişano'yu. Pişano bizim evin bir bireyi gibidir. Doğum gününde sucuk, göğüs eti ve sosis olmak üzere 3 çeşit yemek hazırladık. Balon şişirdik. Bildiğimiz, insanlara yaptığımız doğum günü sürprizleri gibi bir doğum günü yaptık ona. dedi.

KOCAELİ Kedilerinin doğum gününü kutladılar
KOCAELİ Kedilerinin doğum gününü kutladılar
KOCAELİ Kedilerinin doğum gününü kutladılar
KOCAELİ Kedilerinin doğum gününü kutladılar
KOCAELİ Kedilerinin doğum gününü kutladılar
KOCAELİ Kedilerinin doğum gününü kutladılar
KOCAELİ Kedilerinin doğum gününü kutladılar
KOCAELİ Kedilerinin doğum gününü kutladılar
KOCAELİ Kedilerinin doğum gününü kutladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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