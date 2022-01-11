Kedileri beslediği için komşusuna şiddet uygulayan bankacıya mahkemeden emsal karar

Bakırköy'de sokaktaki kedileri beslediği için bankacı komşusu İ.Ö'nün psikolojik şiddetine maruz kalan A.E. mahkemeye başvurdu. Aile Mahkemesi verdiği kararda A.E.'nin psikolojik veya fiziksel şiddete uğrama tehlikesi nedeniyle İ.Ö. hakkında 3 ay tedbir kararı verilmesine hükmetti.

Bakırköy'de sokaktaki kedileri beslediği için bankacı komşusu İ.Ö'nün psikolojik şiddetine maruz kalan A.E. mahkemeye başvurdu. A.E. Bakırköy 1. Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde tedbir kararı verilmesini talep ederek kendisinin hayvan koruma görevlisi olduğunu, karşı tarafça kendisine yöneltilen şiddet, baskı ve aşağılamanın kedileri beslemesinden dolayı yapıldığını ve bu yüzden psikolojik travma yaşadığını belirtti.

Mahkeme psikolojik baskı ve şiddet eylemlerinin koruma kararı talep A.E'nin acı çekmesi ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel tutum ve hareketler olduğu belirtti. Aile Mahkemesi A.E.'nin psikolojik veya fiziksel şiddete uğrama tehlikesi nedeniyle bankacı İ.Ö. hakkında 3 ay geçerli tedbir kararı verilmesine karar verdi. Mahkemenin verdiği kararla İ.Ö., A.E.'ye 3 ay süre ile yaklaşamayacak, iletişim araçları ile rahatsız edemeyecek ve tehdit, hakaret ile aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak. Tedbir kararına aykırı davranması halinde İ.Ö.'nün 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine hükmedileceği de kararda aktarıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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