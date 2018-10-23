Kedilere Tripleks Villa

Samsun'un Kavak ilçesinde kediler, ilçe parklarına konulan tripleks kedi evleri ile kış soğuklarından korunacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının sokak hayvanlarının soğuk ve kış şartlarında barınma ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla başlatmış olduğu kedi evleri dağıtımı uygulaması Kavak'ta gerçekleştirildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu'nun da katılımı ile Kavak'ta bulunan parklara Kedi Yaşam Evleri yerleştirildi.

Projenin uygulanması nedeniyle Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene katılan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Samsun 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, proje ile amaçlarının toplumsal bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Terzioğlu, "Amacımız bugün Kavak'ta parklara yerleştirilecek kedi evleri ve otomatik su kapları ile toplumsal bir farkındalık oluşturmak yanında sokak hayvanlarına refah düzeyi yüksek bir yaşam sunmaktır. Herkes bulunduğu ortamda bunu yaparsa yüce Allah'ın bizlere emaneti olan bu canlılara daha rahat bir yaşam sunmuş oluruz" dedi.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da Sokak kedileri için hazırlanan kedi evlerinin ilçe parklarında ihtiyaç duyulan noktalara monte edileceğini ve projeye Kavak genelinde destek verileceğini kaydetti. Sokaklarda yaşayan hayvanlarında birer can taşıdığını söyleyen Başkan Sarıcaoğlu, "Bizler duyarlı bir vatandaş olarak sokak hayvanlarına karşı olan vicdani sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Unutmamalıyız ki bu sessiz dostlarımız da bizlere yüce Allah'ın birer emanetidir. İlçemiz parklarına yerleştireceğimiz bu kedi evleri ile o sevimli dostlarımız hem soğuk kış günlerinde barınarak korunacaklar hem de karınları doyacaktır" diye konuştu. - SAMSUN