Kedilere baktığı için komşusunu bıçakla tehdit eden sanığın cezası onandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kedilere baktığı için komşusunu bıçakla tehdit eden sanığın cezası onandı

18.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:57
Kedilere baktığı için komşusunu bıçakla tehdit eden sanığın cezası onandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de 26 Mart 2019'da sitenin bahçesinde kedilere baktığı için hayvansever komşusu Sevgi Yılmaz'ı bıçakla tehdit ettiği ve hakaret ettiği gerekçesiyle toplam 1 yıl 8 ay hapis ve bin 740 lira para cezasına çarptırılan sanık Aytuğ Koyuncu'nun cezası onandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 26 Mart 2019'da sitenin bahçesinde kedilere baktığı için hayvansever komşusu Sevgi Yılmaz'ı bıçakla tehdit ettiği ve hakaret ettiği gerekçesiyle toplam 1 yıl 8 ay hapis ve bin 740 lira para cezasına çarptırılan sanık Aytuğ Koyuncu'nun cezası onandı. Cezanın kesinleşmesinin ardından müşteki avukatı Cansın Mayda, "Kadına şiddet ve hayvana şiddet olaylarında emsal nitelikte olan bu davanın diğer davalar için yol gösterici nitelikte olmasını diliyorum" dedi. 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, kedilere baktığı için komşusu Sevgi Yılmaz'ı bıçakla tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Silahla tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 1 yıl 8 ay hapis ve bin 740 lira para cezasına çarptırılan Aytuğ Koyuncu'nun istinaf başvurusunu karara bağladı. Daire, yerel mahkemece verilen kararda sanığın savunmasının inandırıcı gerekçelerle reddedildiğini ve incelenen dosyaya göre hükümde bir isabetsizlik görülmediğine kanaat getirerek Koyuncu'nun istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi'nin oy birliğiyle aldığı karar kapsamında Aytuğ Koyuncu'nun cezası kesinleşmiş oldu.

"CEZANIN HAKKANİYETLİ OLDUĞU ORTADADIR"

Karara ilişkin müşteki avukatı Cansın Mayda, "Her ne kadar sanık müdafi dosya için istinaf kanun yoluna başvurmuş olsa da, olayın gerçekleşme biçimi, deliller, tanık beyanları göz önüne alındığı takdirde yerel mahkemenin verdiği cezanın hakkaniyetli olduğu ortadadır. İstanbul Bölge Adliye 11.Ceza Dairesinin istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir ve ceza artık kesinleşmiş bulunmaktadır." dedi. 

"YOL GÖSTERİCİ NİTELİKLE OLMASINI DİLİYORUM"Avukat Mayda açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Kadına şiddet ve hayvana şiddet olaylarında emsal nitelikte olan bu davanın diğer davalar için yol gösterici nitelikte olmasını diliyorum. Hayvan hakları alanında verdiğimiz mücadelenin de beklenen yasanın çıkması ardından daha da güçleneceğini düşünüyorum. Bu davada öldürülen canlar sokak hayvanı olduğu için ne yazık ki kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Sokakta yaşayan canlarımızın evimizdeki canlardan farkı olmadığını, bu sebeple Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında korunmaları gerektiğini sahipli hayvanların ise 'mal' statüsünden çıkarılarak birer canlı olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Böyle hassas konularda hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdürüp hak aramanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu ve bir an önce son bulmasını diliyorum."

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hande Erçel Demet Akbağ Ayşegül Çınar Pelin Öztekin
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kedilere baktığı için komşusunu bıçakla tehdit eden sanığın cezası onandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 09:57:30. #1.14#
title