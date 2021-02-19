Kediler şehri İstanbul | "Başka bir dünyadan sanki, uzaylılar gibi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kediler şehri İstanbul | "Başka bir dünyadan sanki, uzaylılar gibi"

19.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:49

Kediler, yüzyıllardır İstanbul'un vazgeçilmez bir parçası. Yapılan araştırmalara göre bu kentte, 150 bin civarında sokak kedisi yaşıyor.

Kediler, yüzyıllardır İstanbul'un vazgeçilmez bir parçası. Yapılan araştırmalara göre bu kentte, 150 bin civarında sokak kedisi yaşıyor. Kediler bu şehirden, İstanbullular da bu sıcakkanlı ve sevimli hayvanlarla birlikte yaşamaktan memnun görünüyor. Kimi köşe başlarına mama ve su bırakıyor, kimisi de kedilerin tedavi masraflarını karşılıyor, karşılığında da bolca sevgi ve mırmır alıyor!

Kediler şehri İstanbul | 'Başka bir dünyadan sanki, uzaylılar gibi'

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Onur Akay Özge Özder Cem Yılmaz Hande Erçel
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cenk Tosun Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Şehit Antalya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kediler şehri İstanbul | "Başka bir dünyadan sanki, uzaylılar gibi" - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 10:53:13. #1.16#
title