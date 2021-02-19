Kediler şehri İstanbul | "Başka bir dünyadan sanki, uzaylılar gibi"

Kediler, yüzyıllardır İstanbul'un vazgeçilmez bir parçası. Yapılan araştırmalara göre bu kentte, 150 bin civarında sokak kedisi yaşıyor.

Kediler, yüzyıllardır İstanbul'un vazgeçilmez bir parçası. Yapılan araştırmalara göre bu kentte, 150 bin civarında sokak kedisi yaşıyor. Kediler bu şehirden, İstanbullular da bu sıcakkanlı ve sevimli hayvanlarla birlikte yaşamaktan memnun görünüyor. Kimi köşe başlarına mama ve su bırakıyor, kimisi de kedilerin tedavi masraflarını karşılıyor, karşılığında da bolca sevgi ve mırmır alıyor!

Kaynak: DailyMotion.com