Kediler öyle bir yerde sıkıştı ki, görenler şaşıp kaldı
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Kediler öyle bir yerde sıkıştı ki, görenler şaşıp kaldı

09.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:21
Kediler öyle bir yerde sıkıştı ki, görenler şaşıp kaldı

Sivas'ta bir otomobilin jant kısmında sıkışan iki yavru kedi görenleri şaşırttı, kediler tekerleğin sökülmesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sivas'ta bir otomobilin jant kısmında sıkışan iki yavru kedi görenleri şaşırttı, kediler tekerleğin sökülmesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Halil Rıfat Paşa Mahallesinde bir otomobilde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilden miyavlama seslerinin gediğini fark eden vatandaşlar aracın motor kısmında kedinin sıkışmış olabileceğini düşünerek durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar arabada inceleme yapan vatandaşlar kedileri öyle bir yerde buldu ki gözlerine inanamadı. Vatandaşlar yavru kedilerin otomobilin jant kısmında sıkıştığını fark etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tekerleği sökerek yavru kedileri sıkıştığı yerden kurtardı. - SİVAS

Kediler öyle bir yerde sıkıştı ki, görenler şaşıp kaldı
Kediler öyle bir yerde sıkıştı ki, görenler şaşıp kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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