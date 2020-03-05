Kediler Filmi
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Blanket adındaki bir kedi, oğlu Cloak ile birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşamaktadır. Hayatı sadece yaşadığı evden itibaren olan Cloak, dışarıdaki gerçek yaşamı fazlasıyla merak etmektedir. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Cloak, artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılamaya karar verir. Efsanevi kedi cennetini bulmak için evden kaçan Cloak, zorlu bir maceraya atılır. Oğlu için endişelenen Blanket, onu bulmak için yola koyulmaya karar verir. Ancak bu onun için pek de kolay olmaz. Geçmişte yaşadıklarından dolayı büyük bir korku içerisinde olan Blanket, bunun üstesinden gelip bir Amerika papağanının yardımı ile oğlunun peşine düşer.
Yönetmen: Gary Wang
Senaryo: Gary Wang
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Cats and Peachtopia
Yapımcı Firma: Light Chaser Animation Studios
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Çin
Orijinal Dili: Çince
Filmin Süresi: 87 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 30.08.2019
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Kaynak: InterSinema.com