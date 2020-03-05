Kediler Filmi

05.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:51

Blanket adındaki bir kedi, oğlu Cloak ile birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşamaktadır. Hayatı sadece yaşadığı evden itibaren olan Cloak, dışarıdaki gerçek yaşamı fazlasıyla merak etmektedir. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Cloak, artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılamaya karar verir. Efsanevi kedi cennetini bulmak için evden kaçan Cloak, zorlu bir maceraya atılır. Oğlu için endişelenen Blanket, onu bulmak için yola koyulmaya karar verir. Ancak bu onun için pek de kolay olmaz. Geçmişte yaşadıklarından dolayı büyük bir korku içerisinde olan Blanket, bunun üstesinden gelip bir Amerika papağanının yardımı ile oğlunun peşine düşer.

Yönetmen: Gary Wang

Senaryo: Gary Wang

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Cats and Peachtopia

Yapımcı Firma: Light Chaser Animation Studios

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Çin

Orijinal Dili: Çince

Filmin Süresi: 87 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 30.08.2019



Kediler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com