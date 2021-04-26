Kediler bu sahili mesken tuttu
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Kediler bu sahili mesken tuttu

İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Haberler | Güncel

Kediler bu sahili mesken tuttu Samsun'da sahil kenarında kayalıkların arasında yaşamlarını sürdüren 100'e yakın kedi, görenlerin ilgisini çekiyor.

Kediler bu sahili mesken tuttu

SAMSUN - Samsun'da sahil kenarında kayalıkların arasında yaşamlarını sürdüren 100'e yakın kedi, görenlerin ilgisini çekiyor.

İlkadım ilçesinde bulunan Sevgipark mevkisi Sahil Yolu'nda yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlar onlarca kediyle karşılaşıyor. Kayalıkları mesken tutan kedilerin zamanla sayıları daha da artıyor. Her sabah yürüyüş yapan vatandaşlar ise 100'e yakın kediye şefkatle bakıyor. Kimi mamasını alıyor kimisi ise su getiriyor. İnsanlardan kaçmayan kediler, yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

"Kısıtlamada aç kalıyorlar"

Bölgede yürüyüş yapan Hasan Uzun, "15-20 senedir burada geziyorum. Bunlar birkaç taneydi. Şimdi ise belki 100 tane var. Kısıtlamada bu hayvanlar aç kalıyor. Herkes bir şeyler alarak getirirdi. Su getiriyorlar, yiyecek getiriyorlar. Birinin elinde bir poşet gördükleri zaman hemen peşlerinden koşuyorlar. Kediler kayalıkların altında kalıyor. Bazen öyle dalgalar oluyor ki, taşların altında dalgalarla mücadele ediyorlar" dedi.

Her sabah elleriyle kedileri beslediğini söyleyen bir vatandaş ise, "Hepsinin ismi var. Çok küçükken tanıyorum bunları. Yavruları var, onlara torunlarım diyorum. Hemen hemen 2 yıldır besliyorum. Ben onları tanıdığım gibi onlar da beni tanıyorlar. Sesimden tanıyorlar. Aşağıdan beni gördükleri zaman koşarak yanımıza geliyorlar" diye konuştu.

Kayalıkları mesken tutarak buraya 'kedi sahili' haline getiren sevimli patiler, buradan geçenlerin ilgisiyle karşılaşıyorlar.

Kediler bu sahili mesken tuttu
Kediler bu sahili mesken tuttu
Kediler bu sahili mesken tuttu
Kediler bu sahili mesken tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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Haber Yorumları (1)
HACER BİRCAN: ÇOKKK TATLILAR ÇOKK.
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