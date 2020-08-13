Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce basın açıklaması yapıyor

Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı

Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı Kocaeli'nin Derince ilçesinde, sokak üzerinde kediden kaçan bir yılan, arabanın altına girdi.

13.08.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:35

Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, sokak üzerinde kediden kaçan bir yılan, arabanın altına girdi. Tekerin içindeki yılan, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Denizciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir kedi, ağaçlık alandan çıkan bir yılanı kovalamaya başladı. Kediden kaçan yılan, park halindeki 34 AFR 29 plakalı Fatih Eymen'e ait otomobilin altına girdi. Otomobilin altına yılan girdiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, basınçlı suyla yılanı olduğu yerden çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri çalışırken, çevredeki vatandaşlar da meraklı gözlerle yılanın çıkmasını bekledi. İnatçı yılan tazyikli suya rağmen olduğu yerden çıkmayınca, araç müfrezeye götürülerek, kanalda müdahale edildi. Ekiplerin yoğun uğraşı sonrası yılan, saklandığı yerden çıkarıldı. Yılanın daha sonra yeniden doğaya salındığı öğrenildi.

Yılanın girdiği otomobilin sahibi Fatih Eymen, yılanı olduğu yerden çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Derince itfaiyesinden Allah razı olsun, yardımcı oldular. Ellerinden geleni yaptılar. Araç park halindeyken vatandaşlar girdiğini görmüş. Ağaçlık alandan çıkıyor, kedilerin kovaladığını, sonra da araca girdiğini söylediler. Sağ olsun itfaiyeci arkadaşlar geldiler, su sıktılar ama tabii yılan küçük bir deliğe girdiği için çıkartmakta başarılı olamadılar. Sağ olsunlar itfaiye merkezine geldik. Burada yardımcı oldular. Baya uğraştılar çıkarmak için. Teşekkür ediyorum onlara, hayırlı görevler diliyorum" şeklinde konuştu.

Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi 3. Sayfa
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Magazin
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Güncel
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı Güncel
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Ekonomi
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Atalanta ile Avrupa futbolunu kasıp kavuran Gasperini'den tarihi Trabzonspor itirafı: O maç hayatımı değiştirdi
Atalanta ile Avrupa futbolunu kasıp kavuran Gasperini'den tarihi Trabzonspor itirafı: O maç hayatımı değiştirdi
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Görenlere pes dedirtti! Yardım kutusuna çocuklarını sokup kıyafet çaldılar
Görenlere pes dedirtti! Yardım kutusuna çocuklarını sokup kıyafet çaldılar
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Emre Kılınç'ın imza töreninde G.Saray'dan Mert Hakan göndermesi: Doğruluk önce söz tutmaktır, bu bir karakter meselesi
Emre Kılınç'ın imza töreninde G.Saray'dan Mert Hakan göndermesi: Doğruluk önce söz tutmaktır, bu bir karakter meselesi
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Beren Saat Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Okan Buruk Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Adana Ağustos
Şu an buradasınız: Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 10:56:07. #1.14#
title