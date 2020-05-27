Kedide Koronavirüs Tespit Edildi Corona virüs hayvanlara bulaşır mı? Evcil hayvan besleyenlerin yanıtını merak ettiği sorulardan biri. Son testler gösteriyor ki, koronavirüs hayvanlara bulaşabiliyor.

Corona virüs hayvanlara bulaşır mı? Evcil hayvan besleyenlerin yanıtını merak ettiği sorulardan biri. Son testler gösteriyor ki, koronavirüs hayvanlara bulaşabiliyor. Rusya'da 5 yaşındaki bir kedi üzerinde yapılan test pozitif çıktı.

Koronavirüs Hayvanlara da Bulaşıyor!

Koronavirüs evcil hayvanlara geçer mi/bulaşır mı? ya da Koronavirüs insanlardan hayvanlara bulaşır mı? Yeterince testin yapılmadığı ilk dönemlerde koronavirüsün sadece insanlar arasında bulaştığı söyleniyordu. Sonradan koronavirüsün hayvanlara da bulaşabildiği kanıtlandı. Hatırlayacağınız üzere, ilk kez Hong Kong'da bir köpeğe koronavirüs teşhisi konulmuştu. Evcil hayvan sahiplerini üzen bu durum tekrarladı. Bu sefer Rusya'da bir kediye yapılan Kovid-19 testinde sonuç pozitif çıktı. Açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) geldiğinden dikkate almakta fayda var.

Kedide Koronavirüs Çıktı

DHA'nın haberine göre yapılan açıklamada, SARS-CoV-2 bulunup bulunmadığını tespit etmek için 5 yaşındaki kedinin boğazından ve burnundan örnek alındı. Polimeraz zincir reaksiyonu teknolojisi kullanılarak yapılan analizin neticesinde hayvanda koronavirüs rastlandı. Kedinin koronavirüs belirtilerini gösterip göstermediği ve sahiplerinin hasta olup olmadığı konusunda bilgi verilmezken, kedinin yaşadığı yer karantinaya alındı.