Kedicikler' Tekirdağ'da

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyonda tutuklanan 168 kişi içerisinde bulunan Oktar Babuna ile birlikte 10 kedicik ve 10 erkek üye Tekirdağ'a getirildi. İstanbul'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyonun ardından, Adnan Oktar'ın Edirne F tipi cezaevine nakil edileceği öğrenilirken, Oktar grubunun üyesi 10 kadın ve 10 erkek toplamda 20 kişi Tekirdağ'da bulunan Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz kurumuna getirildi. Getirilenlerin aralarında Oktar Babuna da bulunuyor.

(Halil Dağ/İHA)