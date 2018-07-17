Kedicikler Sağlık Kontrolüne Plastik Kelepçeyle Getirildi

Adnan Oktar grubu operasyonunda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan 5 kadın şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.Kedicikler sağlık kontrolüne elleri plastik kelepçeli getirildi.

Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesine devam ediliyor. Operasyonda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan 5 kadın şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Kedicikler sağlık kontrolüne elleri plastik kelepçeli getirildi.