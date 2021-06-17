KEDİ YEDİĞİNİ İTİRAF EDEN JAPON İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

KÜÇÜKÇEKMECE'de kedileri yakalayıp yediği tespit edilen Japon uyruklu D.M. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de kedileri yakalayıp yediği tespit edilen Japon uyruklu D.M. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Küçükçekmece, Gültepe Mahallesi'nde bir sokak sakini geçtiğimiz günlerde sabah saat 05.00 sıralarında Japon uyruklu D. M.'nin, bir kova içine 5 yavru kediyi alarak evine götürdüğünü gördü ve durumu polise bildirdi. Sokak sakinleri evine girerken yakaladıkları D.M.'ye linç girişiminde bulundu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri bir bankada işlem yaparken yakaladıkları D.M.'yi, polis merkezine götürdü. D.M., kedileri boğarak öldürdüğünü ve pişirip yediğini itiraf etti. 10 bin 375 lira para cezası verilen kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı