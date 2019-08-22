Kedi yavrusunun fare ile oyunu
Sivas'ın Hafik ilçesinde kedi yavrusunun, yakaladığı fareyle uzun süre oynadığı anlar kameralara yansıdı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde kedi yavrusunun, yakaladığı fareyle uzun süre oynadığı anlar kameralara yansıdı.
Bir evin bahçesinde kedi yavrusunun fare ile oyunu, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Zaman zaman ağzıyla ve patisiyle taşıdığı küçük hayvanı öldürmeyen kedi, fare ile uzun süre oynadı.
Anne kedi gözetimindeki yavru kedinin fareyi yemeye çalışması da izleyenleri gülümsetti.