Kedi yavrusuna tekme atan Iraklı gencin 5 yıl hapsi isteniyor - Haberler
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Kedi yavrusuna tekme atan Iraklı gencin 5 yıl hapsi isteniyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kedi yavrusuna tekme atan Iraklı gencin 5 yıl hapsi isteniyor

Yalova'da sokak kedisini tekmelediği görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çeken 16 yaşındaki Irak uyruklu hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

YALOVA (İHA) - Yalova'da sokak kedisini tekmelediği görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çeken 16 yaşındaki Irak uyruklu hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Lise öğrencisi H.Y.Y.Y, 13 Kasım 2021 tarihinde 17 Ağustos Parkı yavru kediyi tekmelemiş, bu anları ise arkadaşı kahkahalar atarak görüntülemişti. Kedinin can çekiştiği görüntülere sosyal medyada ise büyü tepki gelmişti. Olay sonrası çıkarılmadığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen sanığın Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanık kediye acımasız ve zalimce muamelede bulunma suçlamalarıyla 5 yıla kadar hapsi cezası istemiyle yargılanacak. - YALOVA

Kedi yavrusuna tekme atan Iraklı gencin 5 yıl hapsi isteniyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yalova, Kasım, Lise, Irak, 3. Sayfa, Haberler

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