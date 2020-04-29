Kedi yavrularının zorlu yolculuğu görüntülendi BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, anne kedinin, yavrularını güvenli bir yere taşıma çabası görüntülendi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, anne kedinin, yavrularını güvenli bir yere taşıma çabası görüntülendi.

Anne kedi, bir balkonda dünyaya getirdiği 4 yavrusunu tek tek bodrum kata taşıdı. Önce çevreyi kontrol eden anne kedi, ardından da yavrularını ağzıyla taşımaya başladı. Balkon duvarından yavrularını indirirken zaman zaman güçlük çeken kedinin yaklaşık bir saat süren çabası, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA