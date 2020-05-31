Kedi ve yavruları için 7 katlı binanın yıkımına üç gün ara verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kedi ve yavruları için 7 katlı binanın yıkımına üç gün ara verildi

Kedi ve yavruları için 7 katlı binanın yıkımına üç gün ara verildi -Kedilerin 3 gün içinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak kedilerin kurtarılmasının planlandığı öğrenildi.

31.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:28

Kedi ve yavruları için 7 katlı binanın yıkımına üç gün ara verildi

-Kedilerin 3 gün içinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak kedilerin kurtarılmasının planlandığı öğrenildi.

ELAZIĞ - Elazığ'da deprem nedeniyle ağır hasar gören 7 katlı binanın yıkımı devam ederken içinde kedi ve yavruları fark edildi, valilik talimatıyla çalışma 3 gün durduruldu.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra bugüne kadar ağır hasar gören 2 bin 23 binanın yıkımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesinde yıkıldı.Ağır hasarlı olan diğer binaların yıkımı da planlı bir şekilde süren kentte bugün ilginç bir olay yaşandı.Merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesinde 7 katlı binada yıkım yapılırken,en üst katta bir kedi ve yavruları fark edildi. Vatandaşlar ve çalışanlar, durumu firma yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine yıkım geçici olarak durduruldu, itfaiye ekiplerine haber verildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri risk nedeniyle binaya giremedi.Bunun üzerine kedi ve yavruları kurtarılıncaya kadar valilik talimatıyla yıkım çalışmasının 3 gün durdurulması kararlaştırıldığı öğrenildi.Bu süre içinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak kendilerin kurtarılmasının planlandığı öğrenildi.

Yıkım yaparken kediyi fark ettiklerini belirten operatör Adem Kaya, "Ekiplere haber verdik. İşimizi durdurduk. Şuan kediyi kurtarmak için bekliyoruz. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Kediyi kurtaracağız. Mahalle sakinleri bizlere yardımcı oldu. Yıkımı 2 saattir durdurduk. İşimiz dursun çok önemli değil kedi kurtulsun yeter" dedi.

Yolda geçerken kediyi gördüğünü belirten Naci Vural, "Ekip deki arkadaşlar geldi. Şuanda beklemekteyiz. Kurtarmak için beklemedeyiz. Yıkımı kestiler kurtarılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kedi ve yavruları için 7 katlı binanın yıkımına üç gün ara verildi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi Haber
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Son dakika: Erdoğan, 'Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz' dedi ve 3 madde sıraladı
Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
9 yerinden bıçaklanan kadının 'eski koca' feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akbağ Hatice Çarpar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Metin Oktay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Haziran Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Kedi ve yavruları için 7 katlı binanın yıkımına üç gün ara verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 16:28:55. #1.15#
title