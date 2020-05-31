Kedi ve yavruları için 7 katlı binanın yıkımına üç gün ara verildi Kedi ve yavruları için 7 katlı binanın yıkımına üç gün ara verildi -Kedilerin 3 gün içinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak kedilerin kurtarılmasının planlandığı öğrenildi.

Kedi ve yavruları için 7 katlı binanın yıkımına üç gün ara verildi

-Kedilerin 3 gün içinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak kedilerin kurtarılmasının planlandığı öğrenildi.

ELAZIĞ - Elazığ'da deprem nedeniyle ağır hasar gören 7 katlı binanın yıkımı devam ederken içinde kedi ve yavruları fark edildi, valilik talimatıyla çalışma 3 gün durduruldu.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra bugüne kadar ağır hasar gören 2 bin 23 binanın yıkımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesinde yıkıldı.Ağır hasarlı olan diğer binaların yıkımı da planlı bir şekilde süren kentte bugün ilginç bir olay yaşandı.Merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesinde 7 katlı binada yıkım yapılırken,en üst katta bir kedi ve yavruları fark edildi. Vatandaşlar ve çalışanlar, durumu firma yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine yıkım geçici olarak durduruldu, itfaiye ekiplerine haber verildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri risk nedeniyle binaya giremedi.Bunun üzerine kedi ve yavruları kurtarılıncaya kadar valilik talimatıyla yıkım çalışmasının 3 gün durdurulması kararlaştırıldığı öğrenildi.Bu süre içinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak kendilerin kurtarılmasının planlandığı öğrenildi.

Yıkım yaparken kediyi fark ettiklerini belirten operatör Adem Kaya, "Ekiplere haber verdik. İşimizi durdurduk. Şuan kediyi kurtarmak için bekliyoruz. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Kediyi kurtaracağız. Mahalle sakinleri bizlere yardımcı oldu. Yıkımı 2 saattir durdurduk. İşimiz dursun çok önemli değil kedi kurtulsun yeter" dedi.

Yolda geçerken kediyi gördüğünü belirten Naci Vural, "Ekip deki arkadaşlar geldi. Şuanda beklemekteyiz. Kurtarmak için beklemedeyiz. Yıkımı kestiler kurtarılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA