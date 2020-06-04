Kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapıldı
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Kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 2020 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında, sahipli 2 bin 81 kedi ve köpeğe kuduz aşılarının yapıldığı bildirildi.

Kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapıldı
04.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:54

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 2020 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında, sahipli 2 bin 81 kedi ve köpeğe kuduz aşılarının yapıldığı bildirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kedi ve köpeklere yılda bir defa koruyucu kuduz aşısı yaptırılması zorunlu olup, aşılama çalışmaları kuduz hastalığıyla etkin mücadele açısından büyük önem arz etmektedir. Babaeski ilçesi merkez mahalleleri, beldeler ve köylerde yürütülen, hayvan sahiplerinin de büyük ilgi gösterdiği aşılama boyunca 2 bin 81 sahipli kedi ve köpeğin kuduz aşısı yapıldı" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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