Kedi ve köpekler için yoğun bakım üniteleri hayata geçti

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kedi ve köpeklerin operasyon sonrası tedavi süreçlerinde yoğun bakım ünitesi kullanılmaya başlandı. Kedi ve köpek yoğun bakım ünitesini İstanbul'da uygulayan ilk belediyelerden biri olan Büyükçekmece Belediyesi, sağlık sorunu yaşayan can dostlara gereken tıbbi müdahaleyi anında uyguluyor. Yoğun bakım ünitelerinde operasyon sonrası bakım yapılıyor.

İstanbul'da yoğun bakım ünitelerini hayata geçiren ilk belediyelerden olan Büyükçekmece Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yoğun bakım ünitelerinde operasyon sonrası hayvanın bakımı ve vücut ısısını düzenleme işlemi yapılıyor. Solunum yetersizliğinde ve üst solunum yolu hastalıklarında dahili nebulizatör aracılığıyla ilaç verme, dahili serum verebilme, ınfrared ısıtması sayesinde hızlı ısıtma, 300 metre kare alanı ozonla sterilize edebilme özelliğine sahip yoğun bakım üniteleri can dostların operasyon sonrası tedavi süreçlerini hızlandırarak sağlıklarına kavuşmalarını sağlıyor.

"Tedavi sürecini hızlandırıp kısaltacak"

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Şefi Gül Kalkan, yoğun bakım ünitelerini hakkında şu bilgileri verdi: "Büyükçekmece Belediyesi olarak geçici bakım evimizde İstanbul'da ikinci olarak bu yoğun bakım ünitelerini kullanan barınağız. Burada bu yoğun bakım ünitelerimiz sayesinde hayvanlar üst solunum yolu enfeksiyonu olsun, operasyon sonrası üst yol sentez sonrası tedavi sürecinde çok daha hızlı ayaklanabilecekler. Vücut sıcaklıkları çok daha rahat operasyon sonrası kendine gelebilecek. Aynı zamanda içindeki ozon tedavisi ve UV filtresi infrared sayesinde içerideki mikrobu tamamen kırabiliyoruz. 300 metre karelik bir alanı ozonla özellikle ameliyathanelerde kullanıyoruz bunu. Açıp sterilize etme imkanımız var. Nebulizatör sayesinde üst solunum yolu enfeksiyonu olan kedilerde ilaç verebiliyoruz. Bu sayede tedavimizin süresinin daha da kısalacağını umuyoruz. - İSTANBUL