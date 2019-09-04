Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

04.09.2019 13:06

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, "Tek" isimli av köpeği ile "Kırık Kuyruk" isimli kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

İlçeye bağlı Hürriyet köyünde oturan Gökhan Yanık'ın "Kırık Kuyruk" isimli kedisinin annesi doğum esnasında öldü.

Bunun üzerine kedi, Yanık'ın "Tek" isimli av köpeğine yaklaştı.

Kısa sürede birbirine alışan kedi ve köpeğin dostluğu dikkati çekiyor.

Kedi ile köpek, günün büyük bir bölümünde birlikte dolaşıyor, "Kırık Kuyruk" zaman zaman "Tek"in üzerine çıkarak uyuyor.

Gökhan Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 köpeği ve 8 kedisi bulunduğunu belirterek, "Hayvanları çok seviyoruz. Onlar da bizlerle eğleniyor." dedi.

Yanık, yavru kedinin annesi ölünce "Tek"e yaklaştığını dile getirerek, "Kırık Kuyruk, köpeğe alıştı. Onu annesi sanıyor. Tek de onu sevdi." diye konuştu.

Kaynak: AA