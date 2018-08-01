Manisa'nın Salihli ilçesindeki kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Salihli ilçesinin Kemer Mahallesi'nde yaşayan Akcan ailesinin 'Dia' isimli Çatalburun cinsi köpeğiyle 'Boncuk' ismini verdikleri kedinin dostlukları görenleri şaşırtıyor. Dia ve Boncuk'un koyun koyuna uyumaları ve sıkı dostlukları cep telefonu kameralarına yansıdı. Bu sıcak dostluk, görenler yüzünde tebessüm oluşturdu. Kedi ve köpeğin yaşadığı bu dostluk, insanlara kavga etmeden ve birbirine zarar vermeden bir arada yaşamanın da güzel örneğini sergiliyor. Kedi ile köpeğin sahibi Hasan Akcan, hayvanlar arasındaki dostluğun insanlara da ders olmasını gerektiğine vurgu yaptı. - MANİSA