KEDİ, TOKMAKLA VURDUĞU KAPININ AÇILMASINI BEKLEDİ

NİĞDE'nin Bor ilçesinde bir binada, daire önündeki ayakkabılığa çıkan kedinin tokmağı kapıya vurarak, açılmasını beklediği anlar sosyal medyada ilgi gördü.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde bir binada, daire önündeki ayakkabılığa çıkan kedinin tokmağı kapıya vurarak, açılmasını beklediği anlar sosyal medyada ilgi gördü.

İlçedeki bir binada daire önündeki ayakkabılığa çıkan kedi, kapalı olan kapının üzerindeki tokmağa ulaştı. Tokmakla vurduğu kapı açılmayan kedi, bu işlemi birkaç kez tekrarladı. Kedinin bu anlarının yer aldığı görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı