KEDİ, TOKMAKLA VURDUĞU KAPININ AÇILMASINI BEKLEDİ
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KEDİ, TOKMAKLA VURDUĞU KAPININ AÇILMASINI BEKLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'nin Bor ilçesinde bir binada, daire önündeki ayakkabılığa çıkan kedinin tokmağı kapıya vurarak, açılmasını beklediği anlar sosyal medyada ilgi gördü.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde bir binada, daire önündeki ayakkabılığa çıkan kedinin tokmağı kapıya vurarak, açılmasını beklediği anlar sosyal medyada ilgi gördü.

İlçedeki bir binada daire önündeki ayakkabılığa çıkan kedi, kapalı olan kapının üzerindeki tokmağa ulaştı. Tokmakla vurduğu kapı açılmayan kedi, bu işlemi birkaç kez tekrarladı. Kedinin bu anlarının yer aldığı görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

KEDİ, TOKMAKLA VURDUĞU KAPININ AÇILMASINI BEKLEDİ
KEDİ, TOKMAKLA VURDUĞU KAPININ AÇILMASINI BEKLEDİ
KEDİ, TOKMAKLA VURDUĞU KAPININ AÇILMASINI BEKLEDİ
KEDİ, TOKMAKLA VURDUĞU KAPININ AÇILMASINI BEKLEDİ
KEDİ, TOKMAKLA VURDUĞU KAPININ AÇILMASINI BEKLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Dairenin kapısını defalarca çaldı, inatçı kedi izleyenleri güldürdü
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