Kedi sıcak nedeniyle sığındığı iş yerinde yavruladı

Siirt'te bir kedi sıcaktan korunmak için girdiği iş yerinde yavruladı.

Yeni mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde giysi satan esnaf Remzi Tez, iki gün önce sıcaktan etkilenen bir kediyi iş yerine aldı.

Sabah saatlerinde iş yerini açan Tez, kedinin 8 yavru dünyaya getirdiğini gördü.

Büyük şaşkınlık yaşayan Tez, anne ve yavru kedilerin bir arada kalabileceği kartondan yer yaptı.

Tez'e durumu öğrenen komşuları da kedilerin bakımı için destek veriyor.

Tez, yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan bu yana sokak hayvanlarına merhamet duygusu ile yaklaştığını söyledi.

İki gün önce sıcaktan etkilenen ve ısrarla içeriye girmek isteyen kediye iş yerinin kapısını açtığını belirten Tez, bu sabah iş yerini açtığında gördüğü manzara karşısında şaşırdığını dile getirdi.

Tez, "Mağazayı açtığımda tezgahın altında yavru kedilerin sesini duydum. Kedi 8 yavru dünyaya getirmişti. Kediler için kartondan uygun bir ortam sağladım. Esnaf arkadaşlara haber verince, her biri kendi imkanlarıyla süt, kıyma, salam aldı. İş yerine gelen müşteriler de kedileri severek duygusal bir bağ kurdu. Her gece iş yerimi kapatırken kedileri kontrol ediyorum. Sokak hayvanlarına herkes imkanları ölçüsünde destek olmalıdır." diye konuştu.

Tez'in müşterilerinden Serap Aslan, esnafa duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, hayvanların soğuktan olduğu gibi sıcaktan da etkilendiğini aktardı.

"Sokak hayvanları için her esnaf iş yerinin önüne bir kap su ve birkaç parça yiyecek bırakmalıdır." diyen Aslan, sokak hayvanlarına duyarlı davranmanın önemine değindi.

6 yaşındaki Furkan Aslan da kedileri sevdiğini anlatarak, sokaktaki hayvanlara herkesin sahip çıkmasını istedi.

