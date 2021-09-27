Kedi Pika, protezine özel yeni ayakkabılarıyla yürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kedi Pika, protezine özel yeni ayakkabılarıyla yürüyor

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
Kedi Pika, protezine özel yeni ayakkabılarıyla yürüyor

Hastalığa bağlı arka ayaklarındaki yürüme yetisini kaybeden kedi Pika, 4 aylık tedavi ve protezi için tasarlanan özel ayakkabı sayesinde yeniden yürümeye başladı.

Hastalığa bağlı arka ayaklarındaki yürüme yetisini kaybeden kedi Pika, 4 aylık tedavi ve protezi için tasarlanan özel ayakkabı sayesinde yeniden yürümeye başladı.

Kuşadası'nda yaşayan Mert Gündoğan'a ait 3 yaşındaki Pika isimli kedi, 5 ay önce aniden rahatsızlanınca, sahibi tarafından İzmir'deki bir veteriner polikliniğine getirildi.

Uzman veteriner hekim Hasan Sarı tarafından muayene edilen Pika'nın, damar tıkanıklığına bağlı olarak arka ayaklarının yürüme yetisini kaybettiği belirlendi.

Aynı zamanda genel cerrahi ortopedi ve travmatoloji uzmanı olan Sarı, Pika'nın yeniden yürümesi için kemik içi protez tedavisine karar verdi. Daha sonra Pika'nın rahat bir şekilde basabilmesi için 3D yazıcı yardımıyla bir ayakkabı aparatı hazırlandı.

Kedi Pika, geçirdiği ameliyatlar ve takılan özel protezle ilk adımlarını attı.

Uzman veteriner hekim Hasan Sarı, AA muhabirine, Pika'yı iyileştirip yeniden yürütebilmek için çok mücadele verdiklerini belirtti.

Kedinin arka 2 ayağının topuk ekleminde kangrenleşme tespit ettiklerini anlatan Sarı, şöyle konuştu:

"Öncelikle yumuşak dokuları tedavi ettik. Sahibine de biraz çılgın proje olarak protez önerdik. Bir ay kadar yumuşak dokuları tedavi ettik. Daha sonra kaval kemiğinin birini yarısından diğerini ise 3/1'lik kısmından ampütasyon yaptık. İmplant tedavisinin ardından yumuşak doku iyileşince protez süreci başladı. Pika'nın eskisi gibi rahat yürümesi için protezin ayakkabı kısmını 3D yazıcısı yardımıyla tasarladık. Kalıp hazırlayıp kauçuktan döküm yaptık. Tam istediğimiz gibi yuvarlak ve yürüyüşe uygun bir ayakkabı aparatı oldu. Pika protezine alıştı, eskisi gibi rahat bir şekilde yürümeye başladı. Kedimiz, 4 aylık zorlu bir tedavi sürecinin ardından artık taburcu olmaya hazır. Onun sağlığına kavuşması beni ve polikliniğimizdeki tüm arkadaşlarımızı mutlu etti."

Mert Gündoğan ise tedavi sürecinde can dostunu kaybetmenin korkusunu yaşadığını söyledi.

Uzman veteriner Sarı ile tanışınca Pika'nın tekrar yürüyebilmesi için umutlandığını belirten Gündoğan, şunları kaydetti:

"Pika, tasarlanan ayakkabı aparatı sayesinde yeniden yürümeye başladı. Pika'yı kucağımda teslim ettiğim veteriner polikliniğinden yürüyerek teslim aldım. Artık eskisi gibi beraber park ya da deniz kenarında güzel vakit geçiriyoruz."

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaş Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Stefan Kuntz Şenol Güneş Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kedi Pika, protezine özel yeni ayakkabılarıyla yürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 11:54:58. #1.17#