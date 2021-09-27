Kedi Pika, protezine özel yeni ayakkabılarıyla yürüyor

Hastalığa bağlı arka ayaklarındaki yürüme yetisini kaybeden kedi Pika, 4 aylık tedavi ve protezi için tasarlanan özel ayakkabı sayesinde yeniden yürümeye başladı.

Kuşadası'nda yaşayan Mert Gündoğan'a ait 3 yaşındaki Pika isimli kedi, 5 ay önce aniden rahatsızlanınca, sahibi tarafından İzmir'deki bir veteriner polikliniğine getirildi.

Uzman veteriner hekim Hasan Sarı tarafından muayene edilen Pika'nın, damar tıkanıklığına bağlı olarak arka ayaklarının yürüme yetisini kaybettiği belirlendi.

Aynı zamanda genel cerrahi ortopedi ve travmatoloji uzmanı olan Sarı, Pika'nın yeniden yürümesi için kemik içi protez tedavisine karar verdi. Daha sonra Pika'nın rahat bir şekilde basabilmesi için 3D yazıcı yardımıyla bir ayakkabı aparatı hazırlandı.

Kedi Pika, geçirdiği ameliyatlar ve takılan özel protezle ilk adımlarını attı.

Uzman veteriner hekim Hasan Sarı, AA muhabirine, Pika'yı iyileştirip yeniden yürütebilmek için çok mücadele verdiklerini belirtti.

Kedinin arka 2 ayağının topuk ekleminde kangrenleşme tespit ettiklerini anlatan Sarı, şöyle konuştu:

"Öncelikle yumuşak dokuları tedavi ettik. Sahibine de biraz çılgın proje olarak protez önerdik. Bir ay kadar yumuşak dokuları tedavi ettik. Daha sonra kaval kemiğinin birini yarısından diğerini ise 3/1'lik kısmından ampütasyon yaptık. İmplant tedavisinin ardından yumuşak doku iyileşince protez süreci başladı. Pika'nın eskisi gibi rahat yürümesi için protezin ayakkabı kısmını 3D yazıcısı yardımıyla tasarladık. Kalıp hazırlayıp kauçuktan döküm yaptık. Tam istediğimiz gibi yuvarlak ve yürüyüşe uygun bir ayakkabı aparatı oldu. Pika protezine alıştı, eskisi gibi rahat bir şekilde yürümeye başladı. Kedimiz, 4 aylık zorlu bir tedavi sürecinin ardından artık taburcu olmaya hazır. Onun sağlığına kavuşması beni ve polikliniğimizdeki tüm arkadaşlarımızı mutlu etti."

Mert Gündoğan ise tedavi sürecinde can dostunu kaybetmenin korkusunu yaşadığını söyledi.

Uzman veteriner Sarı ile tanışınca Pika'nın tekrar yürüyebilmesi için umutlandığını belirten Gündoğan, şunları kaydetti:

"Pika, tasarlanan ayakkabı aparatı sayesinde yeniden yürümeye başladı. Pika'yı kucağımda teslim ettiğim veteriner polikliniğinden yürüyerek teslim aldım. Artık eskisi gibi beraber park ya da deniz kenarında güzel vakit geçiriyoruz."