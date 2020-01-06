: Kedi "Naime" kliniğin maskotu oldu

06.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:24

Düzce'de tedavi amacıyla getirildiği klinikte veteriner hekimin sahiplendiği kedi, yeni yuvasının maskotu haline geldi.

Veteriner hekim Sinem Abanuz Aşıkoğlu, yaklaşık 3 yıl önce "gençlik hastalığı" şikayetiyle kliniğine getirilen kediyi, tedavisinin uzun süreceğini söylediği sahibinin de rızasıyla sahiplendi.

Aşıkoğlu, "Naime" ismini verdiği kediye özenle bakarak uyguladığı tedavi sayesinde az da olsa yürümesini sağladı. Yeni yuvası olan klinikte gün boyu çalışanlarla zaman geçiren "Naime", sevimli hareketleriyle görenlerin ilgisini çekiyor.

"Naime kliniğin bir üyesi oldu"

Sinem Abanuz Aşıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle 3 yıl önce klinik açtıklarını ve ilk hastalarından birinin "Naime" olduğunu söyledi.

Kedinin kliniğe geldiğinde durumunun kötü olduğunu anlatan Aşıkoğlu, şöyle devam etti:

"Naime bana geldiğinde ağzında yaralar vardı ve yürüyemez haldeydi. İlk etapta virüs solunum sistemindeydi, daha sonra sinir sitemine sıçradı. Sinir sistemindeki rahatsızlığın tedavisi uzun ve ağır oldu. İlk etapta o müdahaleye girmedim, zamana bırakarak yavaş yavaş tedavi ettim. Şu an yemek yerken kafasını sallıyor, yürümekte zorlanıyor. Sempatik tavırlarının birçoğu sinir siteminden kaynaklanan problemler ama biz onu çok seviyoruz. Kliniğimizin uğuru. Çevreden gelip düzenli olarak sevenler var. Naime'yi alıp gezdirenler var. Naime'yi ilk sahibi başka birine vermiş. O kişiler bakamamış. İstanbul'da bir kliniğe götürmüşler, orada tedavisinin bir kısmı yapılmış ama maliyeti nedeniyle yarım bırakılmış. Sonra bana geldi, ben de tabir yerindeyse el koydum ve vermedim. Tedaviden ücret almayacağım ama ben bakacağım ve sahipleneceğim dedim. Onlar da uygun gördü."

Kedinin kendisine getirildiğinde dilinin, burnunun yara içinde, hiçbir uzvunu kontrol edemez halde olduğunu belirten Aşıkoğlu, şimdi çok büyük yol aldıklarını ifade etti.

Aşıkoğlu, "Şu anda 10 adımda bir düşüyor. Heyecanlandığında dengesiz yürüyüşleri var halen. Naime kliniğin bir üyesi oldu. Klinik onun diyebiliriz artık. Aslında engelli bir kediye sahip olmanın sağlıklı bir kediye sahip olmaktan farkı yok. Sadece biraz daha destek gerekiyor. Naime engelinden midir bilinmez ama çok hisli bir kedi. Yoldan gelene geçene sesleniyor. Sadece bizim değil, herkesin sevgilisi oldu. Naime Allah'ın bana bir lütfu. Kliniğimin uğuru. Onun yeri bende çok büyük." diye konuştu.

Kaynak: AA

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