Kedi "Mayıs" Başkan Demir'e mesai arkadaşlığı yapıyor

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in barınaktan sahiplendiği "Mayıs" isimli Kedi, belediye çalışanlarına mesai arkadaşlığı yapıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinden yavruyken sahiplenilen "Mayıs", yaşamını belediye binasında sürdürüyor.

Belediyenin maskotu haline gelen Mayıs, zamanını daha çok Demir'in makamında geçiriyor.

Demir, AA muhabirine, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinin Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu söyledi.

Kedi Mayıs ile birbirlerine çok alıştıklarını dile getiren Demir, "Tekir, bizim bildiğimiz Türkiye'ye mahsus bir ırk. Çok zeki bir hayvan, çok da nazlı. Sevgiye doymuyor, kıskanıyor hep masanın üzerinde. Bazen burada çalışıyorum, kendisiyle ilgilenmediğimi görünce hemen gelip evrakların üzerine yatıyor. Bu arada görüşmeye gelen vatandaşlarımız oluyor, kenardan izliyor. 5-10 dakika biraz uzarsa tek tek ziyaretçilerin etrafından dolaşıyor, biraz daha kalkmazlarsa, 'Bırak çalışmayı benimle ilgilen' diyor." şeklinde konuştu.

"Birileriyle fazla ilgilendiğimde küsüyor"

Mayıs'ın sabahları asansörün önünde kendisini beklediğini belirten Demir, şöyle devam etti:

"Buraya gelir gelmez hemen masanın üstüne atlıyor. Mayıs ayında sahiplendiğimiz için 'Mayıs' ismini koyduk. Hakikaten çok ilginç bir şey, bağlılık duyuyor. Biz de bağlandık. Neredeyse bütün hareketleriyle büyük bir iletişim içinde benimle. Keyifliyse gelenlerle de ilgileniyor ama ben birileriyle fazla ilgilendiğimde veya çalışıp onunla ilgilenmediğimde küsüyor bazen. Küsünce uzakta bir yere yatıyor."

Demir, daha önce evinde kedi bakmadığına işaret ederek, "Ama köyde hayvanlarla büyüdük. Hayvanlarla sürekli iletişimimiz vardı. Kediler çok temiz hayvanlar. Kediyi sevmeye başladığında bütün ortamdan alıp seni kendine doğru çekiyor. Mayıs artık oldu buralı, burası artık onun evi. Bana ait her şey onunmuş gibi sahipleniyor." dedi.