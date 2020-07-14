Kedi maması poşetlerine gizlenen uyuşturucuları 'Zeus' buldu
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Kedi maması poşetlerine gizlenen uyuşturucuları 'Zeus' buldu

VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin eve düzenlediği baskında narkotik köpek 'Zeus' ile yapılan aramada, balkon kısmındaki ahşap koli içinde, kedi maması poşetlerine gizlenen uyuşturucular bulundu.

Kedi maması poşetlerine gizlenen uyuşturucuları 'Zeus' buldu
14.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:56

VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin eve düzenlediği baskında narkotik köpek 'Zeus' ile yapılan aramada, balkon kısmındaki ahşap koli içinde, kedi maması poşetlerine gizlenen uyuşturucular bulundu. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, eve baskın düzenledi. Operasyonda, narkotik köpek 'Zeus' ile evde detaylı arama yapıldı. Balkon kısmında bulunan ahşap koli içindeki kedi maması poşetlerine gizlenen 20 kilo 351 gram metamfetamin, 10 gram eroin ile tabanca, şarjör ve 46 fişek ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan H.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

 


Kaynak: DHA

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