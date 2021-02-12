Son dakika! Kedi, mahsur kaldığı balkondan itfaiye merdiveniyle indi
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Son dakika! Kedi, mahsur kaldığı balkondan itfaiye merdiveniyle indi

12.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:42
Son dakika! Kedi, mahsur kaldığı balkondan itfaiye merdiveniyle indi

Son dakika haberine göre TOKAT'ın Turhal ilçesinde, balkonda mahsur kalan kedi, uzatılan itfaiye merdiveninden indi.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, balkonda mahsur kalan kedi, uzatılan itfaiye merdiveninden indi.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü kat balkonundan kedi sesi geldiğini duyanlar, mahsur kaldığını fark etti. Balkondan inemeyen kediyi görenler, durumu Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle balkona çıktı. İtfaiye erinin balkondan almak istediği kedi, kaçarak, yöneldiği merdivenden indi. Kedi, daha sonra bölgeden uzaklaştı. 


Son dakika! Kedi, mahsur kaldığı balkondan itfaiye merdiveniyle indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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