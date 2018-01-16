Kedi, Köpekten Kurtulmak İçin Denize Atladı

Bodrum'da kedini kovalayan köpekten kurtulmak isteyen kedi denize atladı. İskelenden denize atlayan kediyi kurtarmak ise o an orada bulunan vatandaşlara düştü.

Bitez limanında karşı karşıya gelen köpek ve kedi arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca iskeleye kadar devam etti. Köpek tarafından iskelede sıkıştırılan kedi çareyi denize atlamakta buldu. Kedini egenin soğuk sularına atan kedi denizde çırpınmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar kediyi denizden çıkarmak için uzun süre uğraştı. İskelenin altına giren kedi için seferber olan vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu kediyi denizden çıkardı. Boğulmaktan son anda kurtarılan kedi ise hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştı. - MUĞLA