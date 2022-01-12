Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da sığındığı okulda sahiplenilen ve "Karamel" adı verilen kediye öğrenciler ile öğretmenler gözü gibi bakıyor.

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'ndeki Rahmiye Malcıoğlu İlkokuluna giren kedi, okul yönetimi tarafından veterinere götürülerek tedavisi ve aşıları yaptırıldıktan sonra sahiplenildi.

Renklerinden dolayı öğrencilerin "Karamel" adını verdiği kedi, ders yapıldığı sırada sınıfta geziniyor, zaman zaman sıraların üstünde uyuyakalıyor.

Okul müdürü Mustafa Güneş, AA muhabirine, havaların soğuk olduğu bir günde Karamel'in gelip okula sığındığını söyledi.

Öğretmen, idareci ve öğrencilerle kediyi sahiplenme kararı aldıklarını belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizle beraber sınıfa giriyor. Amacımız bir yönden de öğrencilerimize hayvan sevgisini verebilmek. Çok seviyorlar. Okulun maskotu oldu. Karamel de kendini buraya ait görüyor. Bu yaşlarda çocuklara merhamet duygusunu verebilirsek büyüyünce anlamış olacaklar. Tüm hayvanlara merhametle yaklaşmamız gerekiyor. Açlarsa doyurmamız, susuzlarsa su vermemiz gerekiyor."

"Onun için rahat yaşam alanı oluşturduk"

Okulun müdür yardımcısı Esengül Yılmaz da "Karamel"in, kendilerini seçtiğini dile getirdi.

Kedinin binaya girdikten sonra dolaştığı sınıflardan birine sığındığını anlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın döneminde çocuklar okuldan uzaklaştı. Öğrencilerimize motivasyon anlamında Karamel çok şey kattı. Okula karşı isteksizliklerini olumlu etkiledi. Okula gelir gelmez gözlerinin ilk aradığı Karamel oluyor. O rahatsız olmasın diye derslerde daha sessizler. Bir öğrencinin derse istekli ve motive gelmesi çok önemli. Bu anlamda olumlu katkısı olduğunu düşünüyoruz. Elimizden geldiğince onun için rahat yaşam alanı oluşturduk. Onunla çok mutluyuz. Umarız sağlıkla bizimle yaşamaya devam eder."