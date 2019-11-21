Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu
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Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğuTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sokak ortasında kedi ile köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürdü.

21.11.2019 22:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:37

Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

- 'ın ilçesinde sokak ortasında kedi ile köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürdü.

Genellikle sokak ve caddelerde köpek kediyi kovalarken görülürken, Hayrabolu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırttı. Kedi ile köpeğin dostluğu, onları izleyen vatandaşlar tarafından görüntülendi. Birol Alagöz, "Bunu ilk kez gördüm. Evde bir arada kedi ve köpek besleyen de oluyor ama sokakta bir arada görmedim. Daha çok köpek kediyi kovalarken rastlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu
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