Kedi ile köpeğin samimi dostluğu
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Kedi ile köpeğin samimi dostluğu

Kedi ile köpeğin samimi dostluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'da bir kedi ile köpeğin samimi dostluğu, görenleri şaşırtıyor.

Ordu'da bir kedi ile köpeğin samimi dostluğu, görenleri şaşırtıyor.

Yapıları gereği birbirleri ile anlaşamayan kedi ve köpekler, Ordu'da tabuları yıkıyor. Altınordu ilçesinde Adem Arslan isimli vatandaşın besleği kedi ile köpeğin birbirleriyle uzun zamandır olan dostlukları şaşırtıyor. Çoğu zaman köpeğin üzerinde yatıp uyuyan kedinin bu hareketi, görenleri tebessüm ettiriyor. Özellikle güneşli havalarda dışarıda uyuyan kedi ve ile köpek, arkadaşlıklarıyla örnek oluyor.

Görenlerin, bu duruma şaşırdıklarını ifade eden Adem Arslan, kedinin çoğu zaman bu şekilde uyuduğunu ifade ederek, "Kavga etmiyorlar ve çoğu zaman bu şekilde uyuyorlar. Görenler şaşırıyor, fotoğraflarını çekenler oluyor" dedi. - ORDU

Kedi ile köpeğin samimi dostluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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