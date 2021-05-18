Kedi ile köpeğin gıpta edilen dostluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kedi ile köpeğin gıpta edilen dostluğu

Kedi ile köpeğin gıpta edilen dostluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gümüşhane'de bir kedinin köpeğin sırtına çıkıp önce masaj yapıp sonra orada uyuduğu anların fotoğrafı paylaşım rekorları kırıyor.

Gümüşhane'de bir kedinin köpeğin sırtına çıkıp önce masaj yapıp sonra orada uyuduğu anların fotoğrafı paylaşım rekorları kırıyor.

Yapıları gereği birbirleriyle anlaşamayan kedi ve köpeklerin tabuları yıkan fotoğraf bu kez Gümüşhane'den geldi.

Turgut Şekerli'nin merkeze bağlı Çamlıköy köyünde bulunan spor tesislerinde beslediği bir yaşındaki kedisi ve Titus isimli köpeğinin birbirleriyle olan dostlukları görenleri şaşırtıyor.

Çoğu zaman köpeğin üzerinde yatıp uyuyan kedinin bu hareketi görenlerin yüzünde tebessüme neden olurken, özellikle güneşli havalarda sırt sırta uyuyan kedi ve köpeğin bu arkadaşlıkları ise örnek oluyor.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta köpeğin üzerinde kedinin uyumasını görenlerin bu duruma şaşırdıklarını ifade eden Turgut Şekerli, kedinin çoğu zaman bu şekilde uyuduğunu belirterek, "Önce kedi köpeğin sırtına çıkarak masaj yapar gibi ayaklarıyla köpeğin üzerinde gezdi ve ardından bir güzel uyanıp uyudu. Ben de o anları kayıt altına alarak 'Dost gerektiğinde sırtında taşıyabilmeli' sözleriyle paylaşım. Bu anlamlı görüntü son dönemde pandemi nedeniyle yaşadığımız zorluklarla dostluğun ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha anlattı" dedi.

Köpeği Titus'un sadece kedilerle değil bahçedeki tüm hayvanlara adeta abilik yaptığını kaydeden Şekerli, "Kavga etmiyorlar ve çoğu zaman bu şekilde uyuyorlar. Onları bu durumda görenler şaşırdıklarını ifade ediyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Sedat Peker Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kedi ile köpeğin gıpta edilen dostluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 09:41:58. #1.11#

title