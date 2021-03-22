Kedi ile köpeğin dostluğu renkli görüntülere sahne oldu
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Kedi ile köpeğin dostluğu renkli görüntülere sahne oldu

22.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:19
Kedi ile köpeğin dostluğu renkli görüntülere sahne oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu renkli görüntülere sahne oldu. İki hayvanın birlikte ekmeği paylaşması, oynaması, köpeğin diliyle kediyi temizlemesi kameralara yansıdı.

Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar tarafından görüntülenen kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi. Yağmurda ıslanan kediyi kurutmaya çalışan köpeğin görüntüsü iki hayvan arasındaki dostluğu sergilerken sevimli köpek ekmeğini kedi ile paylaştı.

"Öldürecek sandım"

Çalıştığı inşaatta köpeğinin yanına gelen kediyi gören inşaat ustası Yılmaz Altun, "Köpeği kedinin yanında görünce öldüreceğini sandım. Yağmurdan ıslanmış kedi çalıştığımız inşaatta bulunan köpeğin yanına geldi ve bir biriyle oynamaya başladılar. İlk etapta korktuk, fakat köpek ıslanmış kediyi yaladı ve kuruladı. Hele bir de ekmeğini kedi ile paylaşması iki hayvan arasındaki sevgi ve arkadaşlık bizleri çok şaşırttı" dedi. - BİLECİK

Kedi ile köpeğin dostluğu renkli görüntülere sahne oldu
Kedi ile köpeğin dostluğu renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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