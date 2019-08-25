Kedi evleri Gemlik Belediyesi'nden

25.08.2019 10:32

Gemlik Belediyesi ilçenin çeşitli noktalarına kedi evleri ve mama odakları yerleştirdi.



Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Kordonu, Manastır Sahili ve Kayıkhane mevkine kedi evleri, köpek kulübeleri ve mama odakları yerleştirdi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Veteriner Hakan Uğur, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Daha önce belediyemizce başlatılan mama kabı çalışmalarına ek olarak kedi ve köpek evlerimizi uygun yerlere yerleştirdik. Yaklaşan sonbahar ve kış aylarında sokaktaki canlarımızın rüzgar, yağmur ve diğer doğa olaylarından korunması için bu evler oldukça önemli. Ayrıca uygun noktalara yerleştirdiğimiz mama odakları ile hayvanların besin ihtiyacına katkıda bulunuyoruz. Hemşehrilerimizden bu kulübelere sahip çıkmalarını, korumalarını, mama odaklarına sokaktaki canların yiyebileceği besinleri, yemek artıklarını dökmelerini, bizlere bu çalışmalarda destek olarak sokaktaki hayvanlara da yardım etmelerini rica ediyoruz." şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA