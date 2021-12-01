İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - KEDİ EVİ PROJESİ İLKADIM'DA HAYAT BULDU

SOKAKTAKİ MİNİK DOSTLARIN İÇİNİ ISITACAK KEDİ EVLERİ İLKADIM HAYATA GEÇTİ

BAŞKAN DEMİRTAŞ, BÜTÜN HİZMETLERİMİZİ HAYVAN SEVERLERLE BİRLİKTE YÜRÜTÜYORUZ

İlkadım Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için Kedi Evi Projesini hayata geçirdi. Belediyenin kendi atölyelerinde üretilen kedi evleri, sokak kedilerini kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyacak. Dış hava koşullarına dayanıklı olan "Kedi Evleri" estetik görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

İlkadım ilçesi Kent Merkezi'nde yaşayan her canlının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapan ve her zaman sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunan İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri "Kedi Evi" Projesini hayata geçirdi. Belediyenin kendi atölyesinde üretilen kedi evleri bugün talepte bulunan vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Sağlık işleri Müdürlüğü ekipleri ilk olarak istekte bulunan Pınar Özkökçü'nün Kale Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki adresine Kedi Evi'ni teslim etti.

"Minik dostlarımız bize komşu olacak"

Kedi evinin teslim edilmesinden sonra konuya ilişkin bir değerlendirme yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçe sakinlerimizin öncelikli taleplerini belirlemek için her gün farklı bir mahallemizin nabzını tutuyoruz. Aynı zamanda sosyal medyanın tüm mecralarını kullanarak vatandaşımızın bizlere daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz. Bizim için esas olan vatandaşlarımızın beklentileri ve talepleridir. Merhamet, sevgi ve paylaşma duygusuyla, şehrimizin güzelliğine güzellik katan minik dostlarımız, kent hayatının da keyifli yanlarını oluşturuyor. Şehrimizin her köşesindeki parklarla beraber özellikle insan sirkülasyonun fazla olduğu alanlarda bulunan kedi evlerimizde yaşayan can dostlarımız artık bizler için birer komşu olacak. Minik dostlarımız için özel olarak yaptığımız kedi evlerinin yanı sıra, yürüttüğümüz bütün hizmetlerimizi hayvan severlerle birlikte genişleterek devam ettiriyoruz" diye konuştu.

"Talebime anında dönüş yaptılar"

Kedilerin soğuk havada kalmasına gönlü razı olmayan ve kedi evi talebinde bulunan Pınar Özkökçü" İlkadım Belediyemize sosyal medya üzerinden ulaşarak talebimizi ilettik. Talebimiz ilgili birim müdürlüğü tarafında işleme alındı. Ardından da belediye yetkilileri bize dönüş yaparak kedi evinin bize teslim edileceğini söylediler. Kedi evi bize ulaştı ve artık kedilerimizin sıcak bir yuvası var. Allah da başkanımızın yuvasını mesut, mutlu etsin" şeklinde konuştu.

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