"Kedi Evi Projesi" hayata geçirildi
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Kahramanmaraş, Güncel

"Kedi Evi Projesi" hayata geçirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için "Kedi Evi Projesi"ni hayata geçirdi.

09.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:36

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için "Kedi Evi Projesi"ni hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği proje hayvanlara korunak oldu. Projeyle sokakta yaşayan canlıları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, kendi atölyelerinde ürettikleri kedi evlerini şehrin belirli bölgelerine yerleştirmeye başladı.

Sıcak ve soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir alan olarak tasarlanan kulübeler dış hava koşullarına dayanıklı olduğu kadar estetik görünümüyle de dikkati çekiyor.

'Kedi Evi Projesi' hayata geçirildi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

"Kedi Evi Projesi" hayata geçirildi

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