Kedi 'Çakıl'ın mısır yediği anlar gülümsetti
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Kedi 'Çakıl'ın mısır yediği anlar gülümsetti

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde sahibinin verdiği haşlanmış mısırı yiyen 'Çakıl' isimli kedinin görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.

29.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:31

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde sahibinin verdiği haşlanmış mısırı yiyen 'Çakıl' isimli kedinin görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.

Pamukova ilçesinde yaşayan Oğuz Akın, 6 aylık 'Çakıl' isimli kedisine haşladığı mısırı uzattı. Kedi, koçandan mısır yerken, Oğuz Akın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Akın'ın Çakıl'ın mısır yediği anların görüntüleri, sosyal medyada tebessümle izlenirken, görüntüler beğeni topladı.


Kedi 'Çakıl'ın mısır yediği anlar gülümsetti

Kaynak: DHA

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