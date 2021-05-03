Kedi, 6'ncı katın balkonundan '4 ayak üstüne' düştü
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Kedi, 6'ncı katın balkonundan '4 ayak üstüne' düştü

Kedi, 6'ncı katın balkonundan '4 ayak üstüne' düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta, binanın 6'ncı katının balkonuna konan güvercini yakalamak için hamle yapan kedi, düştü.

KARS'ta, binanın 6'ncı katının balkonuna konan güvercini yakalamak için hamle yapan kedi, düştü. Dört ayak üstüne düşen kedi, koşarak binaya girerken, o anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Bahri Dağdaş Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 6'ncı katında balkona konan güvercini yakalamak isteyen kedi, hamle yaptı. Bu sırada güvercin uçtu, kedi balkondan düştü. 6'ncı kattan dört ayak üstüne düşen kedi, yara almadan kurtuldu. Koşarak aynı binaya giren kediyi görenler şaşkınlık yaşadı. Kedinin düşme anı binanın altındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kedi, 6'ncı katın balkonundan '4 ayak üstüne' düştü
Kedi, 6'ncı katın balkonundan '4 ayak üstüne' düştü
Kedi, 6'ncı katın balkonundan '4 ayak üstüne' düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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