KEÇMEK'te 'Yılbaşı Pastası Workshop' etkinliği

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) tarafından Keçiören'deki kadınlara yönelik 'Yılbaşı Pastası Workshop' etkinliği düzenlendi.

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) tarafından Keçiören'deki kadınlara yönelik 'Yılbaşı Pastası Workshop' etkinliği düzenlendi. Online kayıt sitemi üzerinden başvuruda bulunan kadınlar Subayevleri Mahallesi KEÇMEK Şubesinde pasta yapımının inceliklerini öğrendiler.

KEÇMEK öğretmenleri tarafından bir gün boyunca kadınlara verilen lezzetli pasta tüyoları sırasında hamurdan yumurtaya, şekerden kabartma tozuna kadar birçok malzeme hakkında bilgiler verildi. Yılbaşında dışarıdan satın almak yerine pastayı evlerinde yapacaklarını söyleyen kadınlar daha lezzetli pasta yapabilmek için birçok ayrıntıyı öğrendiklerini ve uygulamaya koyacaklarını kaydettiler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede KEÇMEK ve bir kurum iş birliğinde 21, yalnızca KEÇMEK bünyesinde ise 38 farklı branşta kurs imkanı tanıdıklarını söyleyerek, "KEÇMEK'te farklı branşlarda hem el sanatları hem de akademik eğitimler veriliyor. Burası aynı zamanda vatandaşımızın istihdamına katkı sunmak için hizmet veren önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. Özellikle kadınlarımızın sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da kurs merkezlerimiz oldukça faydalı işler yapıyor. Burada öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan kadınlarımız, bu ürünlerin satışını da yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Ayrıca ilgi duydukları sanatlara da yönelebiliyor bu sanatları icra ederken kendilerini ruh olarak da geliştiriyorlar" dedi. - ANKARA