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KEÇMEK'te üreten kadınlar kazanıyor

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KEÇMEK'te üreten kadınlar kazanıyor

Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları ve İŞKUR işbirliğinde sürdürülen meslek edindirme kurslarına Keçiörenli kadınlardan yoğun ilgi olduğunu söyledi.

"KEÇMEK 2 bin öğrenciyle eğitimlerini sürdürüyor. Burada İŞKUR işbirliğinde açtığımız kurslarımız da bulunuyor. Merkezlerimizde hem el sanatları hem de akademik eğitimler veriliyor. Üretilen ürünler ise Keçikoop'ta gelire dönüşüyor" dedi.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren KEÇMEK 11 kurs merkezi ve 1 atölyede 59 branşta sanat ve meslek edindirme eğitimleri veriyor. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla online olarak devam eden eğitimlerden ise 4 bin 800'den fazla vatandaş faydalandı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte şuanda 2 bin kursiyer KEÇMEK'te eğitimlerine devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok KEÇMEK öğrencilerinin ürettiği el emeği göz nuru ürünlerini belediyeye ait e-ticaret platformu Keçikoop'ta sattıklarını söyleyerek, "Burası aynı zamanda vatandaşımızın istihdamına katkı sunmak için hizmet veren önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. Özellikle kadınlarımızın sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da kurs merkezlerimiz oldukça faydalı işler yapıyor. Kadınlarımız öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyuyor ve biz de bu ürünlerin satışını yapıyoruz.Bir yandan ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar bir yandan da ilgi duydukları sanatları icra etme fırsatı buluyorlar." ifadelerini kullandı.?

Bültenler - Güncel

Keçiören Belediyesi, Turgut Altınok, İŞKUR, Güncel, Haberler

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