Keçmek'lere Teşvik İçin Online Başvuru Hizmeti

Keçiören Belediyesi, vatandaşların mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek ve vatandaşları aktif yaşama dahil ederek üretici konumuna getirmek için Keçiören Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (KEÇMEK) online başvuru imkanı sağladı. Keçiören Belediyesi internet sitesinde online hizmetler bölümünde bulunan KEÇMEK seçeneğini ziyaret eden Keçiörenliler, üyelik kaydı oluşturarak hem başvuru yapabilecek hem de o dönem içerisinde hangi branşta kursların açılmış olduğunu rahatlıkla görebilecekler.

"Online başvuru sistemiyle zamandan tasarruf"

Keçiörenliler bundan sonra KEÇMEK'e başvuru işlemlerini kurs merkezlerine gitmeden kolayca gerçekleştirebilecek. Vatandaşların bilgi birikimini artırıp, daha donanımlı hale gelmeleri için KEÇMEK kurslarını teşvik etmek için kolları sıvayan Keçiören Belediyesi, hizmete sunduğu 'KEÇMEK Online Başvuru Sistemi' ile vatandaşların zamandan tasarruf sağlaması adına başvuru sürecini hızlandırdı. Bu kapsamda hayata geçirilen online sistem, vatandaşlardan gelen talepleri otomatik olarak tasnif ederek hangi branşlara talebin yoğun olduğunu belirliyor. Daha sonra vatandaşların talebine göre açılan branşlar, Keçiören Belediyesi bünyesinde bulunan 13 KEÇMEK Merkezinde eğitime başlıyor.

Branşlar sistemden görebilecek

KEÇMEK'ten kurs almak isteyen vatandaşlar hangi kurs merkezinde ne tür branşların bulunduğunu online başvuru sistemini tercih ederek görebilecek. Sistemden, üyelik gerekmeden branşları görebilecek olan vatandaşlar, kendine uygun branşa başvurmak isterse üyelik kaydı oluşturacak. Online sistem üzerinden KEÇMEK kursuna üyelik başvurusunu tamamlayan vatandaşlar daha önce gittiği ders geçmişini ve yeni seçtiği ders bilgilerini görebilecek.

İki dakikada üyelik ve online başvuru imkanı

Sistemde, kurs merkezindeki yetkili kişinin adı ve öğrenci sayısı ile kurs merkezinin iletişim adreslerinin yanı sıra öğrencinin derse gelip gelmediği görülebiliyor. Sistem içerisinde bulunan Google haritalar kurs merkezinin adresini görüntüleme imkanı veriyor. Sistemde, kurs merkezlerinde kontenjanın dolu olup olmadığına ilişkin bilgiler de yer alıyor. Üyelik başvurusunun ardından ders kaydını yaptıran öğrencilerin hangi mahallede oturduğunun kaydı tutularak istenildiği takdirde öğrencilerim mahallelerine yakın olan kurs merkezine aktarımı gerçekleştiriliyor. Yaklaşık iki dakika süren online başvuru süresinin ardından her bir vatandaşa KEÇMEK kurslarına kolay ulaşım imkanı sağlanmış oluyor. - ANKARA

Kaynak: İHA