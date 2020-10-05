Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı (2)

YAŞADIKLARINI ANLATTIKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde keçisini kurtarmak için girdiği bataklığa saplanan ve daha sonra ekipler tarafından kurtarılan Oruç Vural yaşadıklarını anlattı.