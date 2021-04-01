Keçiörenli minikler Çocuk Eğitim Merkezi'nde bilimle büyüyor
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Keçiörenli minikler Çocuk Eğitim Merkezi'nde bilimle büyüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Keçiörenli minikler Çocuk Eğitim Merkezi'nde bilimle büyüyor

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde faaliyet gösteren Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM), okul öncesi, akıl oyunları, jimnastik, hızlı okuma teknikleri, robotik ve yazılım, tasarım ve ahşap atölyeleri branşlarında örgün eğitime devam ediyor.

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde faaliyet gösteren Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM), okul öncesi, akıl oyunları, jimnastik, hızlı okuma teknikleri, robotik ve yazılım, tasarım ve ahşap atölyeleri branşlarında örgün eğitime devam ediyor.

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde faaliyet gösteren ÇEM, uzman öğretmen kadrosuyla okul öncesi, akıl oyunları, jimnastik, hızlı okuma teknikleri, robotik ve yazılım, tasarım ve ahşap atölyeleri branşlarında örgün eğitime devam ediyor. Toplamda 6 branşta 4-13 yaş grubundan çocuklar için hizmet veren ÇEM'de hafta içi her gün ve cumartesi günleri eğitim veriliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında ise cumartesi seansları yapılamadığı için eğitimler hafta içi belirlenen seanslara göre sürdürülüyor.

"Çocuklarımızı kötülüklerden koruyoruz"

Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan çocuklara yönelik eğitim hizmetini gönülden verdiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altıok, "ÇEM'de çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızın beceri ve yetenek odaklı çalışmalar yapabilmeleri için farklı alanlarda atölye çalışmaları yürütüyoruz. Ailelerimizin ve bizim göz bebeğimiz olan yavrularımıza parlak bir gelecek sunmak için geleceğimizin temellerini sağlam atmak zorundayız. Aynı zamanda şehrimizde kreş, oyun merkezi, kütüphanelerimizin sayısını çoğaltarak yavrularımızı tüm kötülüklerden, tuzaklardan koruyor ve onları bilime sevk ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi'nin temizlik, maske ve mesafe kuralları uygulanarak eğitime devam ettiğini söyledi. Altınok, "İlçemizde ikamet eden 4-13 yaş grubundan çocuklarımızı bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için Çocuk Eğitim Merkezimizde 6 farklı branşta eğitimlerimiz devam ediyor. Çocuklarımızı ilgi duydukları branş atölyelerine yönlendiriyoruz. Eğitim seanslarını onlara kolaylık sağlamak için okul saatlerini dikkate alarak oluşturuyoruz" dedi. - ANKARA

Keçiörenli minikler Çocuk Eğitim Merkezi'nde bilimle büyüyor
Keçiörenli minikler Çocuk Eğitim Merkezi'nde bilimle büyüyor
Keçiörenli minikler Çocuk Eğitim Merkezi'nde bilimle büyüyor
Keçiörenli minikler Çocuk Eğitim Merkezi'nde bilimle büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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